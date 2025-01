Wegen Silvesterraketen Kutscherin niedergetrampelt

Die 33-Jährige stand zwischen den Kutschen und hielt die Zügel ihrer Pferde in der Hand, als plötzlich in der Nähe Silvesterraketen explodierten. Die Tiere erschraken und scheuten. Die Frau konnte die Zügel nicht mehr halten, stürzte und geriet unter eines der Pferde. Sie wurde von dem in Panik geratenen Tier schwer verletzt.