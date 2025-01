Böller-Wahnsinn in Wien: Verletzte in Schockraum

Zerquetschungen und Verbrennungen

Einen zweiten Schwerverletzten musste die Berufsrettung Wien am Neujahrstag gegen 5 Uhr in der Inneren Stadt versorgen. Ein Böller dürfte in der Hand eines 20-Jährigen explodiert sein. Er erlitt dabei schwere Verletzungen an der Hand, darunter Zerquetschungen und Verbrennungen. Auch er musste in einen Schockraum gebracht werden.