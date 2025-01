Silvester: Neun steirische Polizisten verletzt

Nicht weniger als 765-mal rückte die steirische Polizei in der Silvesternacht zu Einsätzen aus – ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr. Gleich neun Beamte wurden verletzt, davon sieben in Leoben: Dort wurden sie von Burschen mit Böllern beworfen. Ein Tatverdächtiger ist in Haft.