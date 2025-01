In Gegenverkehr geraten: Vier Verletzte bei Unfall

Fahrzeuge erheblich beschädigt

Die Deutsche geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie gegen einen von einem 21-jährigen Italiener gelenkten, entgegenkommenden Pkw stieß. Bei dem Zusammenstoß erlitten die Lenker sowie die zwei Mitfahrer im Fahrzeug des Italieners erhebliche Verletzungen. „Sie wurden nach der Erstversorgung in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert“, so die Exekutive. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.