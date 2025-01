Wie es für gekündigte KTM-Mitarbeiter weitergeht

„Kennen die Dimension nicht“

Ob man bereits etwas davon spürt, dass die Zulieferer unter Druck oder sogar unter die Räder geraten? „Ich denke, die meisten sind hier gerade in einer Konsolidierungsphase, in der auch für sie erst so richtig klar wird, was die Situation bei KTM nun für sie bedeutet“, so Schmidt. Und weiter: „Wir gehen von Freisetzungen aus, kennen aber die Dimension nicht.“