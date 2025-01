Über 10.300 Arbeitslose mehr im Dezember

In den letzten Wochen des Vorjahres und auch jetzt blickt fast alles gebannt Richtung KTM und auf den Kampf um die Rettung des in die Insolvenz geschlitterten Motorradherstellers – noch schlagen sich die aktuellen Turbulenzen des Leitbetriebs auch noch nicht in der Statistik des Arbeitsmarktservice Oberösterreich nieder. Bis alle der 250 Mitarbeitern, die Anfang Dezember gekündigt worden sind, beim AMS vorgemerkt sind, wird es dauern.