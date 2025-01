Skifahrer (84) ging nach Kollision mit Kind k.o.

Ein Skiunfall ereignete sich am 1. Jänner gegen 10.45 Uhr im Skigebiet Kasberg. Ein 84-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden kollidierte auf der Piste Nr. 2 im Bereich der Sepp Huber Hütte mit einem etwa zehnjährigen Kind. Beide kamen zu Sturz und der 84-Jährige blieb bewusstlos liegen.



Skifahrer leisteten Erste Hilfe

Nachkommende Skifahrer leisteten Erste Hilfe. Nach etwa zwei Minuten kam der Mann wieder zu Bewusstsein. Das Kind wartete so lange mit dessen Vater an der Unfallstelle. Als sie mitbekamen, dass der 84-Jährige ansprechbar war, verließen sie die Unfallstelle, ohne ihre Daten bekannt zu geben. Das Kind war laut den Ersthelfern unverletzt. Es trug eine orange-blaue Ski-Jacke und eine blaue Ski-Hose. Der Begleiter des Jungen trug ein rot-weiß-rotes Skigewand.



Nach Vöcklabruck geflogen

Der 84-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Gmunden entgegengenommen.