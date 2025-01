D: Fünf Tote, viele Verletzte nach Böllerunfällen

Im sächsischen Pirna verletzte sich ein 16-Jähriger bei der Explosion eines illegalen Silvesterböllers schwer an einer Hand. Die Polizei in Frankfurt meldete mehrere Verletzte durch Feuerwerk. In Berlin informierte das Unfallkrankenhaus Berlin in Marzahn um kurz vor 1 Uhr bereits über acht „Bölleropfer“ mit schweren Handverletzungen.