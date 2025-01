Erste Skibilanz: Toller Start und ein Totalausfall

Jubel am Hochkar

Über einen tollen Saisonstart freut sich auch die für den Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Speziell bei den Hochkar Bergbahnen, den Annaberger Liften und der Wexl Arena in St. Corona am Wechsel war die Nachfrage sogar deutlich höher als vor der Coronapandemie. Vier Tage in Folge mit jeweils mehr als 4.500 Gästen hat es am Hochkar schon lange nicht mehr gegeben.“