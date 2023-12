Heuer gibt’s kein Fahren mit dem Karlstift-Lift!

Es ist fix und für viele überraschend: Das größte Skigebiet des Waldviertels – die Aichelberglifte im Bezirk Gmünd – wird heuer trotz ausreichend Schnee nicht in Betrieb gehen. Chef Wolfgang Landl kündigte kurzfristig an, dass er die Lifte aus Altersgründen nicht mehr starten wolle. Übernahmegespräche hätten sich als zu schwierig erwiesen, als dass man den nahtlosen Übergang schaffe. In guten Verhandlungen stehe Landl, der die Skilifte seit 16 Jahren betreibt, mit zwei jungen Interessenten, so heißt es. „Schenken kann ich ihnen die Anlagen aber nicht“, sagt der Skilift-Besitzer, der jedoch vom Weiterbetrieb in der nächsten Saison überzeugt ist.