Welche Änderungen 2025 für die Vorarlberger bringt

Attraktivierung des integrativen Wohnbaus:

Mit 1. Jänner tritt die novellierte Wohnungsvergaberichtlinie für integrative Miet- und Kaufanwartschaftswohnungen und betreutes Wohnen in Kraft. Damit einher geht eine Anhebung der Einkommensgrenzen. Das Haushaltseinkommen wohnungssuchender Personen darf nun maximal 80 Prozent der Einkommensgrenzen gemäß der aktuellen Neubauförderungsrichtlinie für den privaten Wohnbau betragen. Damit soll der integrative Wohnbau für eine breitere Bevölkerungsschicht attraktiv werden. Zudem besteht auch für Menschen in einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe die Möglichkeit, sich in der Gemeinde mit den meisten bisherigen Meldezeiten für eine Wohnung bewerben zu können.