Ein Jahreswechsel voller Kultur und Kulinarik

Eine abwechslungsreiche Silvesternacht wartet in der Landeshauptstadt auf Feierlaunige. Ob feinster Kulturgenuss mit Eva Spreitzhofers Komödie „Wie kommen wir da wieder raus?“ im Landestheater, Lasershow und Glockenspiel am Rathausplatz oder Musik von Young & Lost sowie der traditionellen Dinner-for-One-Aufführung am Herrenplatz.