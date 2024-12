Unterstützung für Projekte in Ernährungssicherheit

Diese Projekte orientieren sich an den Zielen der Vereinten Nationen und fördern die Organisationen mit starkem Bezug zu Tirol. Dabei werden Vorhaben unterstützt, die in Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort realisiert werden und nicht nur wirtschaftliche Hilfe bieten, sondern auch technisches Wissen vermitteln. Aufklärungsarbeit und die Ausbildung in nachhaltigen Methoden spielen hierbei eine zentrale Rolle.