Killer aus dem Darknet: Mord an Ex-Frau vereitelt

So geschehen im Bezirk Baden: Per Inserat suchte ein 53-Jähriger auf der Plattform „Online Killer Market“ einen Auftragsmörder, um seine Ex-Frau zu töten. Sein perfider Plan: Um es wie einen Unfall aussehen zu lassen, sollte die 45-Jährige von einem Auto überfahren werden. Sein Motiv: Der Streit um die Obsorge. Dafür ließ der Mann mehr als 8000 Euro in Form von Bitcoins springen.