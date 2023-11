Auftragsmord bestellt: „War alles nur ein Spiel“

Obsorgestreit als Hintergrund der Anklage

Also habe er einen falschen Auftrag für einen Mord an seiner Ex-Lebensgefährtin erteilt. Denn 2018 trennte sich das Paar - der Sohn war damals zwei Jahre alt. „Seit der Trennung wird zwischen den beiden ein Obsorge- und Kontaktstreit geführt“, gibt der Staatsanwalt Hintergründe. „Man hat sich einfach gehasst in dieser Zeit?“, will die Richterin wissen. Ruhig stellt der Angeklagte klar: „Ich war enttäuscht und gekränkt. Aber Hass wäre das falsche Wort. Vielleicht zornig, aber kein Hass.“