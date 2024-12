Wieder Stau aufgrund der Tauernautobahn-Baustellen

Ferienzeit bedeutet Stau auf der A10: Die betroffenen und leidgeprüften Tennengauer ärgern sich wieder über die Blechlawinen, die durch ihre Gemeinden ziehen, da etliche Lenker versuchen, dem Stau auf der Autobahn auszuweichen. Zur Mittagszeit reichte der Stau in Fahrtrichtung Villach von Hallein bis nach Golling: also über rund zehn Straßenkilometer. Zeitverlust: zumindest eineinhalb Stunden. Auch in Richtung Salzburg staut es sich zwischen Eben im Pongau und Pfarrwerfen. Hier müssen Lenker mit rund einer Stunde Wartezeit rechnen. Die Blockabfertigung ist in beiden Richtungen aktiv.