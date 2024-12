Bitcoins, Blut und böse Buben prägen Justizjahr

Zwei Männer wurden in diesem Jahr in Kärnten wegen Mordes verurteilt – ein 20-Jähriger tötete mit 17 Messerstichen einen Klagenfurter Dealer, ein 70-Jähriger in Unterkärnten seine Lebenspartnerin. Beide Taten waren von besonderer Brutalität geprägt. Der Bursche drapierte sein blutüberströmtes Opfer auf einer Couch; der Pensionist stellte einen perversen Snuff-Porno nach.