Lawinentod in Tirol: Opfer waren Vater und Sohn

Unglück in 37 Grad steilem Osthang

Laut Erhebungen stand der Freund bereits am Fuß der 37 Grad steilen Ostseite. Da löste sich eine Lawine, die den 51-Jährigen und den 22-Jährigen rund 300 Meter mitriss und verschüttete. Weitere Sportler beobachteten dies, setzten die Rettungskette in Gang und begannen, nach den Opfern zu graben.