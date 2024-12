Mann traf Halbgeschwister nach 75 Jahren erstmals

Es war sein „ganz persönliches Weihnachtswunder!“ Dank eines neuen Gesetzes im US-Staat New York bekam Dixon Handshaw 75 Jahre nach seiner Adoption erstmals Einblick in seine Geburtsurkunde. So erfuhr er den Namen seiner leiblichen Eltern. Aber nicht nur das: Er fand heraus, dass er noch eine Halbschwester und vier Halbbrüder hat. Kurz vor Weihnachten trafen sie sich jetzt alle zum ersten Mal persönlich.