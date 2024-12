Golfstaaten fordern Abzug Israels aus Syrien

Seit Tagen kommt es nun zunehmend zu Protesten in besetzten Dörfern. Am Mittwoch kam es erneut zu Unruhen. Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte schossen am Mittwoch israelische Soldaten auf demonstrierende Zivilisten in den Orten Suweisa und Dawaja, die gegen den israelischen Vormarsch protestierten. Fünf Menschen, darunter eine minderjährige Person, seien verletzt worden.