Hisbollah hat die Versorgung über Syrien verloren

Hisbollah hofft auf gute Kontakte zur Rebellenallianz

Nun versucht die Hisbollah, gute Kontakte zur neuen Führung in Damaskus zu knüpfen. Mit Blick auf die von Islamisten angeführte Rebellenallianz in Syrien sagte Qassem: „Wir hoffen, dass die neue Herrschaft in Syrien Israel als Feind betrachten und die Beziehungen zu diesem nicht normalisieren wird.“ Man werde aber kein Urteil über die Gruppe bilden, bevor diese klare Positionen bezogen habe.