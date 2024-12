Gestrandete Astronauten senden absolut süße Grüße

In einer in der Nacht zum 24. Dezember veröffentlichten Videobotschaft trugen die Astronauten weihnachtliche Accessoires: Mit Weihnachtsmannmützen sorgten sie für festliche Stimmung. Besonders Suni Williams zog mit ihrem Rentierhaarreifen, der in ihrer schwerelos fliegenden Lockenmähne schwebte, die Aufmerksamkeit auf sich.