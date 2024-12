Deutscher drohte in Video, Südländer „abzustechen“

Nach dem Anschlag in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) stehen Weihnachtsmärkte derzeit im Fokus der Sicherheitsbehörden in Deutschland. Wie berichtet, war am Freitagabend ein Mann mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt der ostdeutschen Stadt gerast und hatte dabei mindestens fünf Menschen getötet, darunter ein neunjähriges Kind. Bis zu 235 weitere Menschen wurden verletzt.