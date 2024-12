Erst Tumor entfernt, dann Europameister besiegt!

Tumor im Knie entfernt

2022 war Wetzel von Wr. Neustadt zu Wels gewechselt, dessen Vater Thomas ein anerkannter Coach und international vernetzter Fachmann ist, der in Bad Aibling das TopSpin TT-Center betreibt. Der Coup des Sohnes beim schlussendlichen 1:3 und Out der Welser in der Königsklasse ist umso bemerkenswerter ist, da es nach dem Hinspiel in Frankreich (0:3) erst sein zweites Spiel nach dem Comeback war. Denn im August war ihm ein gutartiger Tumor in Knie entfernt worden, der auf dem Kreuzband lag.