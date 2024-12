Jäger drohte im Wirtshaus: „Werde alle erschießen“

Streit bereits vor drei Wochen

Am Sonntagmittag hatte die Kellnerin (31) eines Restaurant in Steinerkirchen an der Traun den Notruf gewählt, weil sie von einem Jäger bedroht worden sei. Nicht zum ersten Mal: Bereits am 1. Dezember war es im Gasthaus zu einem Streit gekommen. Das Thema: die Einhaltung der Sperrstunde.