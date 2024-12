„Mein Roland war doch kein eiskalter Killer!“

Vor sieben Wochen erschütterte ein Doppelmord das Mühlviertel in Oberösterreich. Der Täter, Roland Drexler, wurde erst Tage später selbst tot in einem nahen Waldstück gefunden. Die Mutter des Täters bricht in der „Krone“ ihr Schweigen, will das öffentliche Bild ihres Sohnes zurechtrücken und auch Danke sagen.