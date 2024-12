Roland Drexler laut Gutachten am Tattag gestorben

Larven am Körper gefunden

Dieses Ergebnis basiert auf mehreren Befunden. So wurden am Auffindeort des Toten sowie im Zuge der Obduktion Larven sichergestellt und vom Gerichtsmedizinischen Institut Salzburg für die weitere Untersuchung im forensisch-entomologischen Labor der Rechtsmedizin in Frankfurt am Main vorbereitet.