Bitcoin gerät nach Rekorden wieder unter Druck

Der Bitcoin-Kurs ist am Freitag auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gefallen. Auf der Handelsplattform Bitstamp fiel der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung am Mittag auf 92.118 US-Dollar (88.618 Euro). Am Morgen hatte der Bitcoin noch über 98.000 Dollar gelegen.