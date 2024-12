Snowboarder stürzt 100 Meter über Felsgelände ab

Am freien Gelände am Kitzsteinhorn in Salzburg ereignete sich das Unglück: Zwei Brüder aus Wien waren mit ihren Snowboards unterwegs, als der ältere der beiden abseits der Pisten rund 100 Meter felsiges Gelände abstürzte. Laut Bergrettung hatte der Mann großes Glück, den Absturz zu überleben.