Endlich neue Ligen

Das Häkchen an der Sache ist bloß, dass kein Schwein weiß, welche 96 Teams an den illustren neuen Bewerben teilnehmen sollen, weil bereits jetzt der Unmut über viel zu viele Matches pro Jahr stetig wächst. Das wirft die Frage auf, ob man im Gegenzug die UEFA-Bewerbe einfach abschaffen soll oder, was im Sinne der vielbeschworenen Belastungssteuerung fast noch praktischer wäre, kurzerhand auf die nationalen Ligen verzichtet und die 96 reichsten europäischen Vereine endlich unter sich und in Ruhe lässt. Antworten darauf gibt es vom smarten Herrn Reichart bisher nicht, aber da sein Antrag an die UEFA mit den Worten „Wir hoffen, dass dieser Antrag in dem Geist aufgenommen wird, in dem er vorbereitet wurde: einer von Zusammenarbeit, Konsens, Transparenz, guter Führung und Einhaltung der europäischen Gesetzgebung“ schließt, können wir davon ausgehen, dass im Hintergrund längst alles perfekt vorbereitet ist und dürfen uns schon jetzt auf eine neue Fußball-Epoche freuen.