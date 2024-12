Ob der Satz „No news is good news“ auf den englischen König James I. zurückzuführen ist oder vielleicht doch auf den walisischen Schriftsteller und Historiker James Howell, der 1645 etwas in der Art gesagt haben soll, wird wohl für immer im Dunkel der Geschichte bleiben, zumal in der heute völlig überhitzten Medienlandschaft ohnehin längst das Motto „Only bad news are good news“ den Takt vorgibt, ob man das nun schätzt oder nicht. Dennoch hat am vergangenen Donnerstag der Satz mit den Nicht-Nachrichten ausnahmsweise mal an (auf den ersten Blick sogar erfreulicher) Aktualität gewonnen und zwar im Zusammenhang mit einem internationalen Sportereignis in Berlin.