Jetzt fahren die Busse in die hintersten Winkel

Für diese Fahrt musste der Lenker an seinem „Tennengau Shuttle“ gar die Schneeketten anlegen. Der Mini-Bus steuerte am Freitagvormittag den Adneter Gasthof Zillreith auf 1116 Metern Seehöhe an. Es ist eine von vielen Haltestellen der Mini-Busse. Damit will der Salzburger Verkehrsverbund (SVV) abgelegene Siedlungsgebiete näher an Bus und Bahn bringen. Die Shuttles lassen sich per App buchen und holen die Fahrgäste an einer der 26 Haltestellen ab und bringen sie zum gewünschten Stopp. Vorerst gibt es das Service in Adnet, Krispl, Puch und Oberalm. „Das Angebot läuft seit dieser Woche und hat alle Erwartungen übertroffen“, freut sich Adnets Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP).