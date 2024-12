Nach 523 Tagen frei, Benko am Ende, Bub verhungert

„Sie dürfen den Gerichtssaal als freier Mann verlassen.“ Auf diesen Satz von Richter Andreas Fleckl folgen am 1. August zahlreiche Freudentränen im Schwurgerichtssaal in Innsbruck. Einstimmig sprechen die Geschworenen den Vater des kleinen Leon kurz zuvor frei. Der sechsjährige Bub war im August 2022 in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol ertrunken. Nach Ermittlungen, die ins Leere führten, geriet plötzlich der Vater ins Visier der Ermittler.