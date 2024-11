Maibaum-Drama beim „Bergdoktor“ endet vor Gericht

Kran soll für diese Last ungeeignet gewesen sein

Am Dienstag sitzen nun der Geschäftsführer (60) der Transportfirma und der Kranführer (39) in Innsbruck vor Gericht. „Der Erstangeklagte soll den bei ihm beschäftigen Zweitangeklagten eingeteilt haben, obwohl dieser keine Berechtigung zur Führung eines Krans und keine Erfahrung für das Aufstellen eines Maibaums hatte“, ist im Strafantrag zu lesen. Der Kran soll für das Vorhaben überhaupt ungeeignet gewesen sein. Für grob fahrlässige, schwere Körperverletzung drohen bis zu zwei Jahre Haft.