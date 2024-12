Niedrigere Lohnerhöhung für 3600 voest-Mitarbeiter

Einigung für 3600 Mitarbeiter erzielt

Am Donnerstag wurde dann bekannt: An vier Standorten – und zwar bei der Rohrproduktion in Krieglach, bei Böhler Edelstahl und Böhler Aerospace in Kapfenberg sowie bei der Gießerei in Traisen – wird Gebrauch von dieser Regel gemacht. Die Geschäftsführer der jeweiligen Gesellschaften konnten mit den dortigen Belegschaftsvertretern zufriedenstellende Lösungen für die gesamt 3600 Mitarbeiter erzielen.