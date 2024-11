Starker Gewinnrückgang bei der voestalpine

Ein Automotive-Components-Werk in Birkenfeld/Deutschland wird geschlossen, womit 220 Jobs wegfallen; am Standort in Dettingen dürfte die Belegschaft von rund 650 Mitarbeitern auf knapp 400 schrumpfen – das hatte die voestalpine im Zusammenhang mit Umstrukturierungen in der Metal-Forming-Division Mitte Oktober bekanntgegeben. Dieser Schritt soll Zukunftsperspektiven für rund 2000 Beschäftigte schaffen, ließ der Stahlkonzern mit Sitz in Linz (Oberösterreich) wissen. Wenige Tage zuvor war klar gewesen, dass man ursprünglich für das Geschäfsjahr 2024/25 avisierte Gewinne nicht erreichen wird...