Junger Krebspatient wurde zum Märchen-Autor

Krankheit bezwungen

Mit enormer Willenskraft und ärztlicher Unterstützung am Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz bezwang er die Krankheit. „Mir geht es jetzt wieder sehr gut. Vielleicht sogar so gut wie noch nie“, lächelt der 29-Jährige. Und er will seine Erfahrungen mit der Krankheit an andere Betroffenen weitergeben und auch Mut machen.