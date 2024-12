Mwene und WM-Traum: „Müssen die Chance ergreifen“

„Krone“: Phillipp, am Samstag wartet in der Liga zum Jahresabschluss Frankfurt. Zuletzt konnten die Bayern geschlagen werden, warum läuft es in Mainz?

Phillipp Mwene: Trainer Bo Henriksen hat der Mannschaft neues Leben eingeimpft, dazu sind die Neuzugänge eine Top-Verstärkung. Wenn die Bayern kommen, musst du am Maximum spielen. Das ist uns beim 2:1-Erfolg sehr gut gelungen, war aber keine Eintagsfliege. In den letzten fünf Liga-Heimspielen siegten wir gegen sie gleich viermal.