Graz: 13-Jähriger auf Schulweg schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 7 Uhr kam es zu dem dramatischen Vorfall in der Münzgrabenstraße in Graz. Wie erste Ermittlungen ergaben, dürfte der 13-jährige Bub wohl auf seinem Schulweg gestolpert und dabei vom Gehweg auf die Fahrbahn gestürzt sein. Ein Autolenker konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Schüler.