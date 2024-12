360 Millionen Euro: Mega-Deal um Papierspezialist

Auf der Internetseite von Mayr-Melnhof wird Tannpapier noch immer als Teil der Unternehmensgruppe angeführt – das wird sich auch erst in einigen Monaten ändern. So lange braucht es nämlich, bis der am Mittwochabend veröffentlichte Deal auch alle behördlichen Genehmigungen in der Tasche hat und damit abgeschlossen werden kann.