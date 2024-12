NEOS-Verhandler imponieren sogar ÖVP-Granden

Der Kragen platzt ihm bekanntlich schnell. In den vergangenen Wochen musste sich der Salzburger Gastronom des Öfteren disziplinieren, um seine Contenance nicht zu verlieren. Die Rede ist von NEOS-Nebenerwerbspolitiker Sepp Schellhorn, der einer der Chefverhandler in der Wirtschaftsgruppe war. Fast täglich ist das Land mit einer Hiobsbotschaft aus der heimischen Wirtschaft konfrontiert, trotzdem wurde in der Verhandlungsgruppe kaum ein Punkt auf Grün gestellt. Blockade total beim wichtigsten Zukunftsthema.