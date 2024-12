„Heuer sind es wieder 31.000 Lichter mehr“

In einer kleinen Gasse in Wagram am Wagram funkelt es, wohin man schaut. Familie Tirok hat sich mit viel Herzblut und Engagement hier einen Kindheitstraum erfüllt: Haus und Garten werden im Dezember zu einem wahren Lichtermeer, das auch Besucher bestaunen können. Wie 265.000 Lichter um die Wette strahlen, sehen Sie im Video.