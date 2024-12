Vollgas-Ehe mit Skoda nach sieben Jahren vorbei

Auch viele internationale Rallyes

Getreu dem Motto „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ und auch aufgrund der immer weniger werdenden finanziellen Unterstützung von Skoda steigt der 31-Jährige 2025 in einen Hyundai i20 Rally2. „Ich bin unglaublich glücklich und stolz, dass wir dieses Projekt für 2025 auf die Beine stellen konnten“, so Wagner, der mit den neuen Teams „Service Podlesnik“ und „Kowax DST Racing“ die Österreichische Staatsmeisterschaft, die am 3. Jänner mit der Jännerrallye beginnt, sechs Läufe der Tschechischen Meisterschaft und ausgewählte EM-Läufe bestreiten wird.