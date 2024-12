„Wir wussten nicht, ob unser Xaver überlebt“

„Man ist wie ferngesteuert“

Weil es ihm so schlecht ging, wurde die Mutter nach der Erstversorgung noch mit dem Krankenbett zu ihrem Kind geschoben. Was ging den Eltern in dem Moment durch den Kopf? „Man ist wie ferngesteuert, funktioniert einfach“, erzählen die beiden. Es folgte ein Wechselbad der Gefühle, mit Rückschlägen: „Xaver hat zwei Tage später auch noch eine Gehirnblutung bekommen. Eine Woche darauf wurde er in ein anderes Spital überstellt. Wir haben ihn davor noch taufen lassen, falls unterwegs etwas passieren sollte“, so Christoph.