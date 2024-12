Wegen Lehrerin: Flüchtling boykottiert Deutschkurs

Der oberösterreichische Integrationslandesrat Christian Dörfel (ÖVP) schüttelt den Kopf und ist sauer. Er berichtete am Montag über einen Vorfall in Steyr (OÖ), wo ein Flüchtling die Teilnahme an einem verpflichtenden Deutschkurs ablehnte. Seine Begründung: Er möchte sich nicht von einer Frau unterrichten lassen ...