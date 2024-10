Im Deutschkurs flogen unter Syrern die Fetzen

Ein Sprachkurs endete vormittags in Wien-Favoriten mit einem Rettungseinsatz und Strafanzeigen. Der Grund: Eine junge Syrerin wurde von Landsmännern verbal belästigt, was in weiterer Folge zu einer Schlägerei führte. Als die alarmierte Polizei eintraf, gingen Vater und Bruder noch auf die Beamten los.