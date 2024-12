„Diskriminierung darf keine blinden Flecken haben“

Mit klaren Worten richtete sich der Wiener Integrationsrat (W.I.R.) jetzt an die Öffentlichkeit. Bei der Vorstellung der jüngsten Ergebnisse wurde unmissverständlich aufgezeigt, wie prekär der soziale Zusammenhalt in Wiens diverser werdender Gesellschaft ist. Fast die Hälfte der Stadtbevölkerung hat einen Migrationshintergrund, und die kulturelle Vielfalt bringt nicht nur Chancen, sondern auch Reibungspunkte mit sich. Das und weitere spannende Themen lesen Sie in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.