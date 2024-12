Spitalstreit: Jetzt schießt die SPÖ scharf zurück

„Ein absolutes No-Go“

„Die Aussage der Mediziner hat mich sehr überrascht. Von besagtem Treffen bei Gesundheitslandesrat Kornhäusl blieb mir vor allem die Aussage ,In Bruck wird alles super‘ in Erinnerung“, sagt Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Stefan Hofer zur „Krone“. Er habe mit Schaflinger und Spitzer in den vergangenen Tagen telefoniert und dabei untermauert, „dass ein Ende der Akutambulanz ein absolutes No-Go ist. Die Anregung von Spitzer, dass für die Aufrechterhaltung der Ambulanz eine ständige Anwesenheit eines Anästhesisten und eines Ortho-Traumatologen notwendig sei, haben wir dann sogar in unserer Resolution aufgenommen.“