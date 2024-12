Aus für Ambulanz: „Hätte eine Alternative gegeben“

Das Konzept hätte nämlich neben dem LKH-Verbund Hochsteiermark auch jenen aus dem Murtal (Judenburg, Knittelfeld, Stolzalpe) miteinbezogen. Alles Operative sollte in Leoben konzentriert werden. In Bruck wäre die Akutambulanz geblieben, Judenburg würde eine 24-Stunden-Akutambulanz behalten, in Mürzzuschlag wäre eine Bestellambulanz möglich, skizziert Schaflinger den Plan – der aber bedeuten würde, dass in Judenburg und Bruck keine unfallchirurgischen Operationen mehr durchgeführt werden.