Unfallchirurgie-Ambulanz nimmt keine Notfälle mehr

Bei einer Pressekonferenz am Freitag betonte Erich Schaflinger, der ärztliche Direktor des LKH Hochsteiermark (Leoben, Bruck, Mürzzuschlag), die Notwendigkeit von weiteren Reformen und Strukturveränderungen im steirischen Krankenhauswesen. Und er kündigte für seinen Spitalsverbund eine einschneidende Änderung an: Mit 13. Jänner werden an der unfallchirurgischen Ambulanz in Bruck keine Akutfälle mehr aufgenommen.